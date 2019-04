Central, ya eliminado, recibe a la Católica sólo con la aspiración de ser tercero

Rosario Central buscará esta noche su primera victoria en la Copa Libertadores. Pero lo hará sabiendo que ya no podrá meterse en la instancia siguiente, puesto que el triunfo de anoche de Gremio sobre Libertad lo dejó sin chances matemáticas de avanzar. Lo único a lo que puede aspirar es al tercer puesto que lo lleve a la Copa Sudamericana actual.



El conjunto de Diego Cocca viene de hacer un buen partido ante Aldosivi, aunque no le alcanzó para seguir en la Copa de la Superliga, ya que había perdido en condición de local por 2 a 0. Y frente a los chilenos intentará ganar en condición de local, algo que no pudo hacer en lo que va de 2019. En la Copa sólo sumó un punto: el empate inicial ante Gremio.

Para este juego, el DT planea hacer tres variantes en relación a los que derrotaron al Tiburón: Nahuel Molina, Matías Caruzzo y Fabián Rinaudo en reemplazo de Gonzalo Bettini, Facundo Almada y Joaquín Pereyra.

La alineación sería: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Matías Caruzzo, Miguel Barbieri, Alfonso Parot; Leonardo Gil, Fabián Rinaudo, Rodrigo Villagra, Jonás Aguirre; Maxi Lovera, Claudio Riaño.

Se quedan afuera Néstor Ortigoza, Germán Herrera y Fernando Zampedri, que irían al banco. Y ni siquiera fueron convocados Jarlan Barrera y Duván Vergara.

Los trasandinos deberán ganar para recuperar el segundo puesto.

Del lado trasandino, el partido adquirió notable trascendencia por el éxito de Gremio: ahora, Libertad lidera con 12, Gremio tiene 7 y los chilenos 6. Por eso, deberán obtener un triunfo para recuperar el segundo puesto de la zona y llegar con ventaja al último encuentro entre ambos.

En cuanto al equipo, Luciano Aued es duda por un edema muscular en un cuádriceps. El mediocampista terminó con molestias tras el choque del fin de semana ante Palestino, y por eso se realizó exámenes que arrojaron este diagnóstico.

El ex Racing viajó igualmente hasta Argentina, pero recién encima del partido Gustavo Quinteros decidirá si es que lo incluye dentro de los once que buscarán acercarse a la clasificación a octavos de final.

Arbitrará el uruguayo Esteban Ostojich y transmitirá Radio 2.