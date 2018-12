Cerutti y Rinaudo, los dos del fútbol argentino que Rosario Central quiere para jugar la Copa

Rosario Central está lanzado a la búsqueda de los jugadores que pidió Edgardo Bauza. Y dos que trascendieron son Ezequiel Cerutti, extremo de Independiente, y Fabián Rinaudo, mediocampista central de Gimnasia que ya estuvo cerca de llegar al club en el mercado de pases anterior.



El Pocho juega en el Rojo y los canallas pretenden contratarlo a préstamo para afrontar la Libertadores. No es el único club interesado, ya que también Estudiantes preguntó por sus servicios. Pero desde la representación del futbolista remarcaron que el ex San Lorenzo preferiría cumplir los seis meses más de vínculo con la entidad de Avellaneda, por lo que la empresa no será sencilla.





El Pocho está en el Rojo y habrá que convencerlo.



Cerutti llegó a Avellaneda en agosto de 2018 a préstamo por un año del Al Hilal, con un cargo de 500 mil dólares y una opción de 4,5 millones de dólares. Logró el título de la Copa Suruga Bank y ahora tiene en la cabeza demostrarle a Ariel Holan que puede ganarse un lugar en el equipo que jugará la Sudamericana. Estará en la dirigencia canalla poder convencerlo.





Fito estuvo a un paso de llegar en el mercado de pases anterior.





Lo de Rinaudo no es novedoso. Antes del inicio de la Superliga, estuvo muy cerca de ponerse la camiseta auriazul, pero las altas exigencias del Lobo frustraron su arribo. Es más: entre el club de Arroyito y el volante estaba todo definido, pero hubo altas pretensiones no previstas de parte de la dirigencia platense y no se pudo hacer. Ahora, van a la carga de nuevo y hay optimismo.



El otro frente abierto es el del colombiano Jarlan Barrera, talentoso volante de Junior con quien ya hay un preacuerdo firmado. El contrato del cafetero en la entidad de Barranquilla se extingue a fin de año y, si no se entromete Tigres de Monterrey y todo sale como charlaron con el futbolista, estará en la ciudad a principios de enero para firmar el vínculo y ponerse a las órdenes del Patón.