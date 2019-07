Chila recargado. El ex arquero paraguayo José Luis Chilavert sigue con su ronda de críticas a todos aquellos con los que no comulga. Y esta vez, fustigó al técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, por no apoyar a Lionel Messi cuando éste tildó de "corrupta" a la Conmebol.

El Tigre le pidió a Messi que presente pruebas tras denunciar corrupción en la Conmebol y esa actitud provocó el enojo de Chilavert, quien uso sus redes sociales para criticar al técnico del equipo peruano.

"Gareca le pide pruebas a Messi de la corrupción. Gareca, el presidente que apoyas Edwin Oviedo está preso por asesinato y por corrupto y le pides pruebas a Messi. Hay gente que venden sus valores y son cómplices de los corruptos del fútbol", escribió el paraguayo en su cuenta de Twitter.

Ricardo Gareca le pide pruebas a Messi de la corrupcion. Gareca tu Pdte que apoyas Edwin Oviedo está preso por asesinato y por corrupto y le pides pruebas a Messi.Hay gente que venden sus valores y son cómplices de los corruptos del fútbol. — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) 9 de julio de 2019



Oviedo, de 48 años, fue presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) hasta su detención y actualmente está procesado por la autoría del asesinato de dirigentes sindicales de la cooperativa Tumán y por sus vínculos a la organización criminal Los Cuellos Blancos de Callao.

El ex golero guaraní ya se había cruzado con Oscar Ruggeri en el transcurso de esta Copa América cuando el Cabezón dijo que Paraguay era menos que Argentina: "Qué se puede esperar de una Kukaracha K. Que se preocupe por los pocos pendejos que le quedan en la cabeza", escribió José Luis Félix.