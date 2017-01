Chiqui Tapia criticó al gobierno y afirmó que habrá elecciones en AFA

De paso por Rosario, el presidente de Barracas Central, Claudio "Chiqui" Tapia, cuestionó al gobierno nacional al afirmar que la AFA no recibió notificación sobre la supuesta rescisión del contrato de Fútbol para Todos. Además, remarcó que el 15 de febrero habrá elecciones.

Tapia, que vino a la ciudad este viernes para reunirse con dirigentes de Newell's y Rosario Central, señaló a De 12 a 14 (El Tres) que el fútbol argentino atraviesa "un momento especial". Enfatizó que se "enderezará" a través de la elección de un nuevo presidente para la AFA.

Consultado sobre la vigencia de la asamblea en la que clubes del ascenso y del interior definieron ir a elecciones, el dirigente respondió: "El tribunal de disciplina ratificó la decisión con un dictamen. Entendemos que tiene validez".

"Chiqui" advirtió que "es muy triste que el gobierno o el Estado sin haber rescindido un contrato (Fútbol para Todos) exija una asamblea". "Es una decisión unilateral del gobierno", sostuvo.

A su vez, consideró que los interesados en adquirir los derechos de televisación del fútbol nacional "no pueden sentarse con los integrantes de la Comisión Normalizadora porque tienen fecha de vencimiento". "¿Qué representatividad tienen?", preguntó.

"La AFA no recibió ninguna notificación de la rescisión (del contrato de FPT). Si hay un contrato vinculante hasta el 2019 deberían hacerlo", comentó.

Sobre la posibilidad de que no se reanude el campeonato local el próximo mes, dijo: "Eso hay que preguntárselo al sindicato que nuclea a los jugadores (Futbolistas Agremiados), que tiene mucha representatividad. Si los jugadores no están al día, no creo".