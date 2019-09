El 1-1 contra Newell's ya es historia en Rosario Central. Y desde ahora la mira se enfoca en el partido que viene, el viernes próximo a partir de las 19 ante Unión en Santa Fe, por la fecha 7 de la Superliga de primera división.

El cuerpo técnico pondrá la lupa en la evolución de dos de sus jugadores principales: Miguel Barbieri y Lucas Gamba, uno con un fuerte golpe en uno de sus muslos y el otro con los resabios de un pequeño desgarro que casi lo deja sin clásico (al final jugó 25 minutos).

Según Cocca, Barbieri fue reemplazado "por un golpe, una paralítica. Primero pensé que era la rodilla, pero no. Y a veces se te empieza a endurecer el músculo y ya no podés correr más". Su sustituto fue Diego Novaretti, quien cumplió una actuación sin fisuras y lo reemplazaría si no llega a estar al cien por cien.

Novaretti entró y podría jugar ante Unión. (Sitio oficial)



En cuanto a Gamba, el DT explicó por qué sólo jugó 25 minutos: "Había riesgo de lesión si jugaba más de 30' o 35'. Sabemos que nos da una cuota de vértigo y queríamos que pudiera desbordar por la izquierda, donde nos faltaba un poco más. Ya estaba pensado que entrara antes del empate y quedó claro que salimos a ganar".

Por ende, esta semana el ex Huracán seguirá trabajando para recuperarse plenamente y, ante la inminencia del cotejo con el Tatengue, parece probable que vuelva a estar en el banco de suplentes.