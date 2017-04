Claves de la previa entre leprosos y pinchas

El dato de la semana: el técnico Diego Osella confirmó que realizará dos modificaciones en la formación: Voboril entrará por Paz, quien llegó al límite de amonestaciones, y Sills volverá a la titularidad en reemplazo de Elías, quien sale por bajo rendimiento. Historial: se enfrentaron en 143 oportunidades. Newell's venció 52 veces, Estudiantes 51 y hubo 40 empates. La Lepra lleva 9 partidos sin caer frente al Pincha y 11 años sin perder en Rosario. El árbitro: será Fernando Espinoza quien controlará por 6° vez a Newell's. Hasta aquí la Lepra no pudo ganar con este juez (2 empates y 3 derrotas). El banco: D'Angelo, Formiliano, Escobar, Elías, Prediger, Mansilla, Figueroa, Fértoli e Isnaldo son los concentrados además de los titulares. De ellos saldrán los suplentes. La reserva: jugará el martes a las 15 en Bella Vista. Los de Vojvoda son los líderes de la divisional. El recuerdo: en la fecha 5 del torneo Transición 2014, la Lepra derrotó 1 a 0 al Pincha con tanto de Tévez.

