Cocca: “Entiendo que la gente esté enojada, pero pedimos paciencia”

Diego Cocca aceptó que la producción de su Central fue para el aplazo, pero les pidió calma a sus hinchas. “Entiendo que la gente esté mal, enojada, pero pedimos que tengan paciencia. Sé que la perdieron, pero no queda otra, muchachos. Vinimos a asumir esta responsabilidad y tenemos que acomodar muchas cosas: magia no hace nadie, es tiempo lo que necesitamos”, señaló.



“El principal problema es la falta de tiempo: tener partidos cada tres días es un inconveniente muy grande. Me gusta el club, pero cada tres días es imposible trabajar. Vamos a bancarnos entre todos para pensar en un Central a futuro fuerte”, remarcó.



El entrenador cree que con tiempo, todo será diferente: “Si tuviera semanas largas para trabajar, este equipo jugaría distinto. El plantel está bien, pero tenemos que jugar la Libertadores y hay jugadores que estamos recuperando. Trataremos de seguir creciendo de esta manera”.



“Hay que tener en claro la filosofía de juego y tener los jugadores para aplicarla, pero eso vendrá más adelante. Ganamos con Argentinos, pero estamos muy cortos, muy justos y tenemos que tomar buenas decisiones”, explicó.

Lovera ante Brítez. El formoseño fue el mejor de Central. (Alan Monzón / Rosario3)



Sobre el encuentro de hoy, prefirió ver el lado positivo: “Me voy dolido por perder, pero nos tenemos que apoyar en las cosas positivas que se vieron. El equipo fue valiente, trató de atacar, porque de locales tenemos que hacer eso, presionar, no dejarlos jugar, no esperar. El equipo lo hizo en la medida en que pudo. Pero en algunos momentos el equipo descoordina o físicamente no llega a recuperar el balón”.



“Tenemos que entender el contexto: Independiente tiene trabajo, jerarquía e intensidad, mucha más que la nuestra”, aclaró.



“Lovera pudo jugar a un buen nivel, pero no alcanza. Villagra es muy interesante, nos va a poder aportar cosas; entró bien Jonás, bien el Chaco. Hoy se sumaron cosas buenas.

Se perdieron tres puntos, pero se podrían haber perdido más cosas”, declaró.



“Uno imagen un Central presionando, recuperando y atacando. La duda era ver si podíamos sostenerlo en el tiempo. Eso significa trabajo, entrenamientos, intensidad, relevos, cambios, que no las tenemos y no las podemos trabajar porque tenemos que jugar el miércoles de nuevo. Estamos tratando, dentro del contexto, de encontrar puntos altos para poder seguir creciendo”, finalizó.