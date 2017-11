Cómo encara Newell's la apelación a la quita de puntos

El club Newell´s Old Boys apelará la semana próxima el fallo del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que le quitó tres puntos por adulterar el libre deuda y empezar el torneo de la Superliga sin abonar los haberes a sus jugadores, según anticipó esta mañana una fuente rojinegra.



"El fallo va a ser apelado. Se lo dimos a los abogados, que están preparando la apelación, que será presentada la semana que viene", dijo un vocero del club del Parque Independencia.



El abogado Daniel Carro, socio del ex presidente de Newell´s Guillermo Lorente, dirige el grupo de letrados que preparan la apelación del fallo que presentarán la semana próxima ante el Tribunal de Disciplina de la AFA, según se indicó.



La fuente, que participó en las negociaciones por la deuda que mantenía Newell´s con los jugadores, reveló hoy que "nadie dice que Newell´s no haya pagado, el problema es que no pagó en término. Amoroso cobró, pero después del plazo estipulado por la ley y hasta por el reglamento de la Superliga, lo mismo que Figueroa y otros tres jugadores".



En este punto, el delantero Eugenio Isnaldo, el defensor Gabriel Báez y el volante Hernán Villalba son los otros tres jugadores a los que Newell´s les debía haberes atrasados.



"Isnaldo cobró un cheque y falta verificar el monto de la deuda, Villalba también cobro un valor y Báez volvió esta semana de México y va a reunirse con los dirigentes de Newell´s para acordar el pago de su deuda", amplió un portavoz que participó en las negociaciones.



Sigue el conflicto con los empleados



Por su parte, los empleados de Newell´s cobraron ayer dos mil pesos en efectivo de la tercera cuota del salario de octubre, con la que totalizan 6.500 pesos, lo que representa menos de la mitad del sueldo, en el marco de la crisis económica y financiera por la que atraviesa el club, cuya Tesorería está intervenida por el juez rosarino Fabián Bellizia, a cargo del órgano judicial que monitorea a la institución en el marco de la ley de salvataje financiero de las entidades deportivas.