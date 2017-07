Cómo es la operación que puede juntar a Di María con Messi

El brasileño prepara su salida de la entidad catalana rumbo a París, donde le espera el PSG, que pagaría los 222 millones de euros de la cláusula de rescisión más un futbolista: ¿Ángel Di María? El rosarino es uno de los principales candidatos a pasar a modo de pago, pero no es el único que ofreció la dirigencia de PSG: también figuran Adrien Rabiot, Julian Draxler y Marco Verratti, todos interesantes para Barcelona. En caso de darse el traspaso del Fideo, no sólo generará ruido en Rosario, Barcelona y París: también en Madrid, porque los hinchas de Real ya están preparando los dardos en caso de que se consume lo que ellos definen como una traición feroz.

Pero el centro de atención es Neymar, quien no aterrizó con el equipo azulgrana porque viajó desde Miami a Shanghai (China), para asistir a un acto promocional representando al club catalán.

