Con tres argentinos, América es finalista de la Copa de México

América, con los argentinos Agustín Marchesín, Emanuel Aguilera y Guido Rodríguez como titulares, se clasificó anoche finalista de la Copa de México de fútbol al golear a Tijuana por 4 a 0.

El cotejo se jugó en el estadio Azteca del Distrito Federal y los goles fueron convertidos por José Hernández, el colombiano Nicolás Benedetti y dos de Henry Martin, uno con un remate desde el punto de penal.

América se clasificó finalista en el estadio Azteca.





Marchesín (ex arquero de Lanús), Aguilera (ex Godoy Cruz, Defensa y Justicia e Independiente) y Rodríguez (ex River y Defensa y Justicia) jugaron los 90 minutos en la clasificación de América que ahora espera al finalista que surgirá entre Juárez-Pumas de la UNAM que se enfrentarán mañana.



En Tijuana fueron titulares Diego Braghieri (ex Rosario Central, Arsenal y Lanús) y Diego "Pulpo" González (ex Lanús y Racing), mientras que Julián Velázquez (ex Independiente) ingresó en el segundo tiempo y se quedaron sin jugar entre los suplentes los delanteros Gustavo Bou (ex River, Gimnasia y Racing) y Ariel Nahulepán (ex Nueva Chicago y Tigre).



El ganador de la Copa de México se clasificará para jugar el próximo mundial de clubes cuya sede y fecha aún no fue anunciada por la FIFA.