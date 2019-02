Con un cambio y una nueva cara, Newell's prepara el choque ante San Lorenzo

Tras el empate en el clásico, Newell's se prepara para jugar ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. El técnico Héctor Bidoglio dejaría en cancha a Luis Leal y solo haría un cambio: Cristian Insaurralde por Víctor Figueroa. Con el plantel de primera se entrenó una nueva cara: Aníbal Moreno, el volante que viene de mostrar un gran nivel en el Sudamericano sub 20.

Bidoglio respaldará al portugués, quien no jugó un buen encuentro ante Rosario Central el domingo pasado. La decisión sería tomada porque Francisco Fydriszewski aún no se recuperó de la lesión y porque Alfio Oviedo no tuvo un buen desempeño cuando le dio una oportunidad.

El DT solo haría un cambio para visitar al Ciclón: Cristian Insaurralde entraría por Víctor Figueroa. De confirmar esa única variante, el equipo formaría con Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Stefano Callegari, Fabricio Fontanini y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue y Braian Rivero; Cristian Insaurralde, Mauro Formica y Maximiliano Rodríguez; Luis Leal.

Por su parte, el mediocampista Aníbal Moreno se sumó este miércoles al plantel de primera. Se trata de una de las figuras de la selección argentina sub 20 en el Sudamericano jugado en Chile.

Moreno tiene 19 años y no es desconocido para Bidoglio, ya que lo dirigió en la reserva. En caso de estar bien físicamente podría integrar el banco de relevos leproso el próximo fin de semana.

El catamarqueño tiene un contrato que lo une a Newell's hasta junio de 2021.