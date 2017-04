Copa Argentina: Newell's y Central ya tienen rivales para el debut

Newell's y Rosario Central conocieron este miércoles a los rivales que enfrentarán en su debut en la Copa Argentina. La Lepra chocará contra Central Norte de Salta y el Canalla contra Cañuelas.

Los elencos rosarinos, al igual que el resto de Primera División, comenzarán a participar en los 32avos de final, instancia en que se miden ante conjuntos del ascenso.

En el sorteo llevado a cabo en el mediodía de este miércoles, quedó determinado que La Lepra que dirige Diego Osella tendrá que enfrentar a Central Norte de Salta, equipo que integra el Torneo Federal B.

En el caso de Central, el rival en esta instancia será Cañuelas, conjunto que milita en la Primera C y se encuentra séptimo en la tabla.

Los otros cruces importantes de 32avos de final son: Boca vs. Gimnasia y Tiro de Salta, River vs. Atlas (el equipo del reality), San Lorenzo vs. Cipolletti de Río Negro, Racing vs. Mitre de Santiago del Estero o Unión Aconquija de Salta, y el "choque" entre Independiente y el club Camioneros, que curiosamente fundó Hugo Moyano, actual presidente del Rojo de Avellaneda.

El dato a destacar es que los equipos rosarinos podrían cruzarse en cuartos de final. Para que eso ocurra, Newell's deberá eliminar a Central Norte, luego al vencedor de la llave entre Godoy Cruz y Santamarina de Tandil, y recién después al ganador de Rafaela-Almagro y Banfield-Chaco For Ever.

El camino que debe sortear el Canalla para jugar ante su clásico rival es vencer a Cañuelas, luego a Tigre o Deportivo Riestra, y en la siguiente etapa al ganador de Guillermo Brown de Puerto Madryn-Chacarita y Boca-Gimnasia y Tiro de Salta. Si, Boca. Otra vez el Xeneize podría cruzarse en el camino del equipo de Arroyito para intentar obtener la Copa Argentina.

¿Boca vs. River? El superclásico solo podría disputarse en la final del certamen.