"Cristiano debería estar feliz por ser el número dos, detrás de Messi"

En la eterna lucha dentro y fuera de la cancha entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por demostrar y saber quién es el mejor jugador de fútbol del mundo de estos tiempos, el rosarino se anotó un poroto: el del entrenador español Javier Clemente, quien declaró que el portugés "debería estar feliz por ser el número 2".



"Messi está por encima de todos, hace cosas diferentes y la suma de esas cosas lo lleva al primer lugar. Eso no significa que los demás no sean buenos, y no entiendo que haya alguno que se enfade por eso....como Ronaldo", dijo el entrenador de 66 años, en entrevista con la Cadena SER que reprodujo el diario Marca.



Clemente, quien dirigió al seleccionado de su país en los mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998, dijo sobre Messi: "Me sorprende las cosas que hace: a veces, algunas son inverosímiles. Con él hay que estar siempre expectante ante lo que puede hacer, es un hombre de tal calidad y de tal concepto técnico de fútbol que uno no ha visto nunca nada parecido".



El ex técnico de los seleccionados de Serbia, Camerún y Libia, fue contundente a la hora de argumentar que Messi es el mejor y avanzó sobre su parecer sobre Ronaldo.



"Si no eres el mejor qué más te da ser el número dos, no está en tu mano ser el número uno porque nació uno mejor que tú. Cristiano tiene mejores abdominales y cabecea mejor que Messi, hay cosas que hace mejor, pero Messi lo supera en técnica, habilidad y visión de juego y ya está, ser segundo del mundo debería hacerle estar contento, feliz y orgulloso".



Además, tiró: "No me imagino a Messi en ningún otro equipo, tiene año y medio más de contrato en el Barcelona".



Clemente dirigió al seleccionado español entre 1992 y 1998, sumó 62 cotejos, con 36 triunfos, 20 empates y seis derrotas, con un 68 por ciento de eficacia.