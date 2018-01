Cristinziano: "Estoy recontra capacitada para ser presidenta de Central"

Carolina Cristinziano no descarta ser la primera mujer que luche por la presidencia de Rosario Central. La ex integrante de la comisión normalizadora de AFA que convocó FIFA admitió en Zapping Sport que la idea de participar en la política del club ronda en su cabeza, pero aún no tomó una decisión.

"Me parece positivo que se instale la idea de que una mujer pueda ser presidenta de algún club, sea yo o cualquier otra. Sobre todo viendo lo que pasa en el mundo y lo que está propiciando FIFA, que quiere que haya más relevancia de la mujer en puestos de gobernanza, porque ya hubo buenos aportes. Eso es bueno porque también posiciona al club", dijo la abogada.

Cristinziano, que es además la esposa de Gonzalo Belloso (hoy, director de Desarrollo de la Conmebol), se inició en el mundo del fútbol a principios de este siglo junto a Gustavo Mascardi en la representación de jugadores. Según contó, "trabajé en Europa a la par de directores deportivos y técnicos, como abogada dentro de clubes, en transferencias de jugadores... en oficios distintos del fútbol en sí".

"Que estoy capacitada, no lo dudo para nada. Después están las ganas que uno tenga hoy de estar en un club, porque es mucho lo que dejás de tu vida. Las decisiones deben ser bien pensadas. Yo no dije de mi boca que iba a ser candidata a presidente. Hay mucha gente que lo desea, pero hay que estar capacitado: no pasa poer ser hincha. Me gusta el profesionalismo y la capacidad", destacó.

Según Carolina, "está la idea, hay gente que me lo viene proponiendo, pero no tomé una decisión. No descarto participar, tengo muchas ganas de estar. Estamos viendo cuál es el panorama político, porque por ahí, con el aporte de varias fuerzas, se puede hacer algo mejor. La unidad es algo importante".



Cristinziano valoró lo hecho por esta gestión Broglia, pero cree que hay que ir por más: "No hay que conformarse, hay que crecer. El club lo ha hecho, pero tiene para modernizarse más. Mejorar en la proyección internacional, en tener presencia afuera. Y tiene que estar entre los cinco grandes del país, con más fuerza en la AFA".

"Debemos profesionalizar cada vez más las áreas. Sentarse, ver cómo está todo, y lo que se pueda mejorar, hacerlo. Hacer amistosos afuera, que seamos visibles en el mundo, algo que se logra a partir de los logros deportivos. Jugar copas, ganar una y que se te abran más competencias", finalizó.