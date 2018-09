Crónica de la noche soñada de Maradona en México

Diego Armando Maradona está en su salsa. Feliz como hacía rato no se lo veía, dentro del campo de juego, su lugar en el mundo. En un nuevo paso de su carrera como DT, este lunes debutó con goleada como conductor de Dorados de Sinaloa. Y dejó palabras e imágenes para el recuerdo.



"Sabía que ganábamos cuando los vi entrenarse; estos muchachos tienen hambre de gloria. Acá no se ganó nada, solo un partido y nos quedan muchas finales. Queremos lograr un sueño lindo que empezó hoy con Cafetaleros", dijo el 10 disfónico, luego de una noche intensa.



Los Dorados de Maradona golearon por 4-1 a los Cafetaleros de Tapachula con tres goles del ecuatoriano Vinicio Ángulo y uno del mexicano Jesús Escoboza, con lo que saltaron del decimotercer al décimo lugar de la liga de Ascenso y se pusieron a tres puntos de la zona de clasificación.



Maradona explicó que en el segundo tiempo los rivales se cansaron y fue ahí cuando sus jugadores anotaron los cuatro goles y pusieron la diferencia. "El fútbol lo puso Dorados, ellos jugaban al pelotazo y salvo una pelota en el travesaño, no tuvieron forma de llegarnos", señaló.



Los Dorados tuvieron altibajos en el rendimiento en la primera mitad en la que comenzaron mejor pero acabaron dominados; Maradona recordó que lleva solo una semana de trabajo y que fue dura la labor para lograr el resultado.



"Yo iba ciego a mis jugadores; se habla del 4-1 pero no del sacrificio de los jugadores en los entrenamientos porque les exigimos al máximo. En Dorados nadie se queda a la mitad del camino, todos juegan al mil por mil", agregó.



"Ellos son ejemplo para todos; los que pasan de 30 años van a tope como de 20, acá no se le regala nada a nadie. El triunfo es meritorio por el trabajo", señaló.



Al referirse al ecuatoriano Vinicio Angulo, autor de tres de los cuatro goles, el Diez elogió al sudamericano a quien calificó como una gacela incomparable por su velocidad. "Él no tiene que hacer un pase para correr, puede hacer dos: los que tienen fibras rápidas tienen un cuarto de las fibras rápidas de Vinicio", explicó.



Los Dorados visitarán el próximo sábado a los Alebrijes de Oaxaca, novenos de la tabla y después disputarán ante el Querétaro los octavos de finales de la Copa Mx.



Al final Maradona dirigió una ceremonia con el equipo plantado en la cancha y los hinchas con las manos levantadas con aplausos al estilo de la afición de Islandia en la pasada Eurocopa.



