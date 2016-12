Cronograma definido para el fútbol de verano

Los torneos por el fútbol de verano comenzarán el 16 de enero próximo en Mar del Plata y además habrá un certamen en Salta, informaron fuentes de Torneos, la empresa organizadora. Ese día Banfield enfrentará en el estadio José María Minella de Mar del Plata a Gimnasia y Esgrima La Plata, por la Copa Clásico del Sur. Gimnasia reemplazará a Lanús, que decidió no jugar ese partido por estar abocado en esa fecha a la pretemporada; tres días después el mismo equipo de La Plata jugará ante Racing, por la Copa Amistad; y el 19 de enero Huracán y San Lorenzo se enfrentarán por la Copa Clásico de Buenos Aires. El 21 comenzará la Copa de Oro, con el encuentro entre Estudiantes y Boca; el 24 se enfrentarán Boca y San Lorenzo y el 27 San Lorenzo ante Estudiantes. Entre medio, el 22, Rosario Central y Talleres jugarán por la Copa Desafío; y el 25, River y Aldosivi se enfrentarán por la Copa Ciudad de Mar del Plata. El sábado 28 Boca y River jugarán el primer superclásico del año por la Copa Luis Nofal y dos días después Independiente y Racing lo harán por la Copa Clásico de Avellaneda. Por otra parte, en Salta se jugará la Copa Provincia de Salta y comenzará el viernes 20 con el partido entre Independiente y Atlético Tucumán; continuará el lunes 23 con Racing ante Independiente y concluirá el viernes 26 con el partido entre Atlético Tucumán y Racing.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo