Cuáles son las dificultades canallas para mantener a Teo

El dirigente agregó: "Teo es un actor global muy importante; está teniendo un rendimiento muy bueno, es muy feliz, pero el pase pertenece al Sporting y el costo en Argentina es grande. Tenemos que ser responsables porque estamos hablando de una gran cantidad de dinero". También fue consultado sobre la posibilidad de que Víctor Salazar sea transferido a ese club: "Hemos tenido muchos clubes interesados y Sporting, en particular, también mostró mostró interés pero de manera informal. Vamos a evaluar, aún no hay nada oficial".

El presente de Teófilo Gutiérrez en Rosario Central es muy bueno. Luego de un comienzo flojo y no exento de turbulencias, el colombiano levantó su nivel y hoy hay consenso entre dirigentes, cuerpo técnico e hinchas sobre la conveniencia de lograr su permanencia en el club más allá de junio. El propio vicepresidente del club, Luciano Cefaratti, admitió en Portugal (donde asiste como moderador a un congreso denominado El futuro del fútbol, organizado por Sporting de Lisboa) que a Central le interesaría lograr un nuevo préstamo de parte de ese club, dueño de la ficha del cafetero. Pero aceptó que no será sencillo por cuestiones económicas. "Teo dijo que se siente cómodo en Rosario. Si existe la posibilidad de un nuevo préstamo, lo intentaremos, pero el contrato termina en junio y el Sporting puede tener muchas posibilidades de venderlo a otro club", admitió Cefaratti en declaraciones al diario Record.

