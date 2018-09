Cuándo se juega la semifinal entre Del Potro y Nadal

Juan Martín Del Potro y Rafael Nadal protagonizarán una nueva semifinal del US Open. Al igual que el año pasado, cuando el mallorquín dio el salto a la final, la Torre volverá a encontrarlo tras el titánico esfuerzo que ambos hicieron para acceder a esta instancia.



Delpo dejó en el camino a John Isner y accedió a la fase en la que se encontrará con el 1 del planeta, que anoche superó al austríaco Dominic Thiem en una batalla de casi cinco horas: 0-6, 6-4, 7-5, 6 (4)-7 y 7-6 (5). El historial no favorece al argentino: 5 victorias y 11 derrotas.



El partido se disputará este viernes y el horario aún debe confirmarse: si bien en principio se especuló con que sería a las 15, lo más probable es que por el desgaste realizado en cuartos de final pase a horario nocturno y se lleve a cabo alrededor de las 21.



La última vez que Del Potro derrotó a Nadal fue en semifinales de los Juegos Olímpicos de Río 2016: aquella vez, lo venció por 5-7, 6-4 y 7-5 (5) para acceder a la final del certamen, donde luego cayó ante el escocés Andy Murray.



Luego, se enfrentaron en las semifinales del US Open 2017 y Roland Garros 2018 y en los cuartos de final de Wimbledon 2018. Todas acabaron en poder de Rafa.



La otra semifinal se definirá este jueves y será entre los ganadores de los cruces que afrontarán Marin Cilic ante Kei Nishikori y Novak Djokovic frente a John Millman.