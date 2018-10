Cuándo y dónde se jugará el partido del año

Rosario Central se metió entre los mejores ocho equipos de la Copa Argentina y en cuartos de final le tocará enfrentar nada menos que a Newell's Old Boys, en una nueva y apasionante edición del clásico más pasional del fútbol argentino.



Y desde el mismísimo momento en que Caruzzo sentenció la eliminatoria por penales, se inició la maquinaria de especulaciones acerca de cuándo y dónde se disputará este cotejo entre canallas y leprosos.



Si bien es muy prematuro hacer alguna afirmación, porque se vienen reuniones varias entre la organización de la copa y el organismo de seguridad de la provincia de la ciudad elegida, hay una alternativa que empieza a prevalecer en la preferencia de la organización: el estadio de Colón de Santa Fe.



El Brigadier López de la capital provincial podría acoger el gran choque rosarino en estas fechas tentativas: miércoles 17 o 24 de octubre, aunque esta última aparece como la más factible.



En cuanto a la modalidad, en las horas posteriores al encuentro de hoy se especula con que la seguridad provincial autorizaría 4.000 populares y 2.000 plateas para cada uno, con la venta exclusiva a través de Internet.



Por el lado canalla, Bauza dijo: "A mí me gustaría jugarlo en Rosario. No tendría problemas de que fuera en la cancha de Newell's". Y esa es la postura que intentarán hacer pesar en la comisión centralista: que se juegue en Rosario, definiendo el estadio a través de un sorteo.



La idea de la organización es tenerlo resuelto antes del fin de semana.