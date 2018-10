De Felippe: "A veces no entendemos los tiempos del partido"

Newell's se fue de Santa Fe envuelto en la bronca de haber vuelto a perder fuera del Coloso. Y de haber regalado 45 minutos: recién en el segundo tiempo se acordó de jugar, pero no le alcanzó para empatar.



“Hicimos 25 minutos del primer tiempo que no fueron buenos. En el segundo tiempo retocamos algo y dejamos otra imagen, que es la que queremos mostrar desde el inicio”, dijo Omar De Felippe.



Para el DT, “en un pequeño detalle, una salida por el medio, cometimos un error y en primera se paga con derrotas. En el segundo entramos con otra predisposición”



“Al equipo le cuesta enchufarse, no creo que no pongan ganas. A veces no entendemos los tiempos del partido", cerró.



La palabra de Fontanini

"Bronca porque nos falta esa cuenta pendiente fuera de casa. Cometimos muchos errores en el primer tiempo; después, fuimos a buscarlo con lo que teníamos, pero no se dio. Hay que seguir adelante", dijo el ex San Lorenzo.



Para Fontanini, "En el primer tiempo perdimos muchas pelotas de arriba, todos los rebotes. Jugamos mal. Después mejoramos, pero no se nos dio".



El clásico por venir se filtró en la conversación: "Es un partido hermoso para jugarlo, hay que ver cuándo es. Tenemos que ir con todo, porque para la gente y nosotros es una final".



"Es hermoso verlo de afuera con las dos hinchadas: ojalá se logre eso", cerró.