De dónde viene el rumor del descuento de puntos a Newell's

En NOB aseguran que las declaraciones juradas de agosto y septimbre están presentadas en tiempo y forma. No ven razones para la quita de pts — Chino Odisio (@chinoodisio) 19 de octubre de 2017





Los trascendidos hacen referencia a la determinación que el Tribunal de Disciplina de la AFA habría tomado para castigar al club del Parque por haber presentado de manera "irregular" (es decir, fuera de tiempo o forma) los comprobantes de libre deuda con el plantel, requisito exigido por Superliga.



Del lado de la dirigencia, remarcaron que se trata sólo de una versión no confirmada y que no ven motivos que justifiquen el castigo: "Teníamos entendido que estaba todo solucionado. Esperemos que no sea nada, sólo un rumor", dijo el secretario José Menchón en FM Mitre.



El dirigente admitió que los comprobantes de agosto fueron presentados de manera extemporánea, pero remarcó: "Superliga aceptó el libre deuda entregado fuera de tiempo. Y con eso, nos habían dicho que estaba todo bien. Por eso Newell's arrancó el campeonato".



Como fuera, en caso de que el Tribunal le aplique esta pena a la Lepra (que se ejecutaría recién terminada la temporada), la comisión directiva le recurrirá y elevará una apelación para lograr revertirla. Sale a flote así un nuevo foco de conflicto en la entidad ñubelista, que viene alterada en los últimos días en los planos institucional y económico.



Más problemas



Por otro lado, los empleados de la institución siguen sin cobrar completamente sus salarios de agosto y se mantienen en alerta, esperando una comunicación de parte de los dirigentes. En caso de no arribar a un acuerdo, correría peligro la disputa del partido del domingo 29 ante Chacarita, ya que una alternativa que barajan los trabajadores es la de no abrir el estadio.



Además, en los próximos días llegará desde la justicia la decisión final sobre la validez o no de la asamblea del escándalo del pasado miércoles, en la que se aprobó el balance del último ejercicio económico. Desde IGPJ (Inspección General de Personas Jurídicas) aseguran que, a más tardar el lunes, comunicarán si la asamblea queda impugnada o no.