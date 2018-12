Delantero iniciado en Newell's, investigado por acoso racial en Inglaterra

El delantero argentino Fernando Forestieri, que se inició en Newell's, enfrenta cargos de comportamientos amenazadores y abusivos y acoso racial agravado. Este viernes incluso se emitió un pedido de detención en su contra por no presentarse a declarar en los tribunales por un hecho ocurrido el pasado 24 de julio tras un partido entre el Sheffield Wednesday (su equipo) y el Mansfield Town. Dicha medida ya no tiene efecto, ya que el atacante dijo no haber recibido la notificación.

La solicitud para que el futbolista sea arrestado sin fianza fue realizada después de que no se presentara a declarar en los tribunales de la ciudad de Mansfield. El hecho por el que fue citado se habría desarrollado después del partido amistoso ante el Mansfield Town. En ese encuentro hubo una gresca entre jugadores de ambos equipos y el argentino fue el principal implicado.

Forastieri ya fue sancionado en aquel momento con la suspensión de tres partidos y una multa de 25 mil libras.

El diario The Sun informó el club, el delantero y sus abogados no estaban al tanto de la citación en Mansfield. Por ese motivo se reprogramará su presentación judicial.

Forastieri, de 28 años, se inició en Newell's y luego se fue a Boca. Pasó por el calcio italiano y vistió las camisetas de Genoa, Siena, Vicenza, Udinese, Empoli y Bari. También jugó en el Málaga de España y después cuatro temporadas en el Watford inglés, club previo al Sheffield.