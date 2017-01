Desde el exterior apareció un tercero en la puja por Montoya

Antes de esa alternativa italiana, el representante aclaró que no sólo el dinero pesaba para el jugador. "La decisión va a ser de él. El lunes lo veía en River, pero ayer apareció Boca. Es un chico que habla poco, pero lo poco que habla hay que escucharlo. Walter irá donde se siente más cómodo. Si dice que prefiere un club sobre otro, por más que haya ofertas superiores, va a jugar donde se sienta bien. Y la Libertadores (que River jugará y Boca no) es un peso importante. Seguro que jugarla va a pesar", tiró.

“Nosotros dimos ese plazo porque sino es imposible seguir. El desgaste es tremendo, sobre todo para el jugador que está en el medio", explicó Luzzi AM 10.50 y añadió: “Nos sentaremos con la gente de Central para que pongan su propuesta sobre la mesa a ver qué tienen. Dicen que hoy llegará algo de afuera. Sino, se verán la de River y Boca".

A su vez, el representante de Montoya, Daniel Luzzi, aclaró que quiere ponerle punto final a la novela para “porque esto no es una subasta nacional". "Pusimos una fecha límite. Hasta acá llegamos. No podemos seguir con esto. Para el domingo o lunes, queremos una definición", precisó.

El vicepresidente canalla Ricardo Carloni reconoció más temprano en Radio 2: "Hay rumores de que puede llegar alguna oferta del exterior, pero no quiero hacer conjeturas porque falta hablar en la comisión, informar los detalles y sacar la resolución".

