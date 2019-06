La Copa América avanza hacia sus instancias de mano a mano, las más apasionantes y decisivas. Y este jueves se pondrán en marcha los cuartos de final con la presentación del local y máximo favorito, Brasil.

Brasil, el máximo favorito, juega el jueves con Paraguay. (EFE)



Con el triunfo ante Chile, Uruguay pasó como líder del grupo C. Y con el empate entre Ecuador y Japón, fue Paraguay el que se ganó el derecho de entrar a la fase siguiente pese a no ganar ningún partido.