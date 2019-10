Diego Novaretti, como todo el mundo Rosario Central, quedó muy conforme con el rendimiento del equipo ante Racing. Porque si bien no ganó, minimizó a su rival al punto de haber merecido golearlo, aunque por falta de suerte y puntería no pudo ni siquiera sumar de a tres. Pero para el zaguero cordobés, las alegrías están al caer. "Si seguimos por este camino los triunfos no tardarán en llegar", dijo.

En Zapping Sport, el ex Belgrano comentó: "El equipo hizo un partido extraordinario en todas sus líneas, con mucha solidez. No hay reproches a nadie porque se buscó el triunfo todo el partido. Hay veces en las que la pelota no quiere o no puede ingresar, o pasan cosas que nos sacan la suerte, pero nos deja tranquilos cómo jugamos".

Novaretti toma la lanza y sale con pelota dominada. (Sitio oficial)



Novaretti aseguró que el hecho de que Racing quedara tan desdibujado fue mérito canalla: "Si te fijás, ellos querían presionar con tres delanteros pero dejaban un hueco muy grande en el medio que supimos aprovechar. El trabajo de los delanteros fue importante porque la pelota llegaba sucia y el medio corrió y metió en los momentos justos. Se hizo un trabajo maravilloso. Ahora hay que mantenerlo".

Acerca del cambio rotundo de imagen con respecto al empate con Unión, señaló: "Lo que pasó con Unión es que se nos cerró muy bien y no tuvimos claridad para encontrar el momento justo para atacar porque había espacios muy reducidos y no supimos aprovechar".

"El de Racing fue distinto, salió a proponer y nos dejó espacios. Lamentablemente no pudimos ganar pero se quedó con un sabor positivo. Si seguimos por este camino los triunfos no tardarán en llegar", añadió.

Finalmente, se refirió a su pronta adaptación al funcionamiento colectivo: "Cuando tenés un equipo consolidado, con jugadores de experiencia, se te simplifican las cosas. El tratar de adaptarse va en uno mismo. Pensaba que por el tiempo de inactividad se me iba a hacer difícil, pero la ayuda del equipo, de adentro y de afuera, es muy importante".