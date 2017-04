Dos nombres grandes que ilusionan al hincha leproso

Por su parte, Sampaoli volvió a tirarle onda a Newell's como hizo en declaraciones pasadas. De hecho, cuando desde la CD leprosa lo sondearon a inicios del año pasado, contestó que por ahora no se veía regresando al fútbol argentino, pero sí se imaginaba en el futuro dirigiendo al equipo del que es hincha. Y con su frase de última hora ratificó que verlo sentado en el banco no es una utopía. Eso sí: nadie precisar cuándo se dará.

#Newells | Carlos Altieri, ex dirigente de @CANOBoficial y amigo de Marcelo Bielsa: "En el club solo lo veo trabajando en inferiores"

