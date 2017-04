Dos que dan pelea arriba: Colón no para y San Lorenzo revivió

Pasados los primeros quince minutos, el conjunto de Boedo bajó la intensidad pero se consolidó en el campo de juego y no llegó al gol por la falta de eficacia en la definición, a partir del gran nivel del arquero Alexis Martín Arias.

Con este resultado San Lorenzo, que sumó puntos de visitante por primera vez desde la reanudación del certamen, alcanza las 40 unidades y está quinto en la clasificación. Mientras que Gimnasia, que no perdía de local desde noviembre último (0-3 con Boca Juniors), quedó décimo con 34 puntos.

De esta forma, en poco tiempo, el once "rojinegro" tradujo su supremacía en el resultado (2-0 a los 25 minutos) y controló el desarrollo ante un Sarmiento golpeado y sin ideas.

