Las selecciones argentinas femenina y masculina de voley dieron este lunes una histórica conferencia de prensa contra la Federación de Vóleibol Argentino (Feva). Reclamaron una deuda importante de dinero, mejores condiciones para entrenar y la remoción de un dirigente que, según el referente Facundo Conte, "no sabe" ejercer el puesto de coordinador de selecciones. "Estamos desembolsando dinero propio para representar al país", manifestaron.

Yamila Nizetich, Julieta Lazcano, Luciano De Cecco, Facundo Conte y Alexis González fueron los jugadores que este lunes brindaron duras declaraciones contra la dirigencia nacional de voley. Fueron acompañados por la Asociación de Jugadores (Juava) que estuvo representada por Santiago Darraidou.

En primer término, los jugadores rechazaron una medida que implementó la Feva por la que se incrementaron los aranceles para los pases internacionales. "En muchos casos, y en especial tratándose de jugadoras, el arancel de transferencia Feva alcanza el despropósito del 30% del total del contrato. Necesitaríamos en consecuencia que la decisión de incremento de aranceles resulte revisada y que se establezcan parámetros objetivos y razonables, sin agraviar los justos intereses de las jugadoras y jugadores", indicaron a través de un comunicado.

Compartimos el comunicado expresado por los jugadores y jugadoras de la Selección Argentina de Vóleibol pic.twitter.com/JcwdlDaTgE — JuAVA (@PrensaJUAVA) July 29, 2019

"Los premios Fivb a selecciones femeninas y masculinas no son solventados en tiempo y forma. A la selección femenina se le adeuda una importante cantidad de dinero que ya resulta insostenible (65 mil dólares en premios del año pasado). Y entendemos que todos los jugadores citados a selecciones deberían contar con becas, cobertura médica y seguro médico; que todas las delegaciones de selecciones deberían viajar con un médico, un kinesiólogo y un preparador físico. Estamos desembolsando dinero propio para representar al país", señalaron.

Nizetich contó que, por falta de alojamiento, hay jugadoras de la selección que deben viajar en el día a La Plata y volver. "Sale todo de nuestros bolsillos", aseveró.

También apuntaron que hay una "marcada desigualdad de género" tanto en premios como en promoción entre la liga masculina y la femenina.

Facundo Conte fue durísimo al pedir la remoción del cargo de coordinación de selecciones de Fabian Bochatay y añadió que "no sabe" de voley. "Entrenamos y vemos cómo otros deportes crecen y nosotros no", subrayó.

Los referentes de los seleccionados argentinos de voley agregaron que en caso de no modificar la política de aranceles y no depositar el dinero adeudado a los deportistas, no podrán garantizar la participación en los próximos compromisos internacionales. "Quisiéramos en estos momentos estar entrenando y no dando esta conferencia de prensa", afirmaron en el documento.