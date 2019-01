Duván Vergara: "Jugar la Libertadores me inclinó a venir a Central"

Duván Vergara se transformará el jueves en el quinto refuerzo de Rosario Central. El delantero colombiano habló en Zapping Sport de las razones por las que aceptó la oferta canalla y de las expectativas que le genera su arribo al Canalla.

"Muy contento, muy alegre por la noticia, ansioso de viajar. Ahora estoy en Colombia, haciendo los pasaportes y mañana a la 1 parto para allá. Previa escala por Panamá, llegaré a Rosario en horas de la madrugada", explicó el futbolista de Envigado.





Vergara hizo toda su carrera en Envigado. Tiene 22 años.



Sobre las razones por las que aceptó venir a jugar a Arroyito, puntualizó: "Jugar la Libertadores me inclinó mucho, el paso internacional es muy gratificante poder darlo. Sé que es un equipo grande de Argentina y para mí, puede ser además un puente para más adelante poder dar el salto a Europa".

"He tenido la oportunidad de verlo cuando jugaba Teófilo. Y además, será muy lindo tener la compañía de Jarlan, de Cabezas, con quienes seguramente vamos a tener una bonita amistad", aseguró.

Sobre el Patón Bauza, comentó: "Tuve la oportunidad de buscar información y sé que es un ganador, esperemos que su experiencia me aporte mucho a mi carrera, ahí como a futuro. Va a ser importante esta experiencia".





Vergara hizo la pretemporada y jugó amistosos con su club.



"Mi posición es extremo derecho, pero me gusta jugar de izquierda a derecha para que me quede el arco de frente. Y si me tiene que utilizar arriba, aunque mi estatura no es tan grande, como soy muy rápido y tiro muchas diagonales, podría jugar ahí", afirmó acerca de sus características.

Finalmente, habló de Rosario: "La ciudad me parece muy linda. Espero que la gente me incluya y pueda adaptarme a lo que se viene. Soy un guerrero para eso y por suerte, esta vez podré estar con mi familia, que irá para allá conmigo".