El PF de Bauza destrozó a Ferrari: "No es alguien validado para juzgar mi trabajo"

Los ciclos de Edgardo Bauza y el efímero de Paulo Ferrari ya son historia en Rosario Central. Pero ambos siguen dando que hablar. Es que tanto la salida del Patón como el corto viaje del Loncho estuvieron envueltos en la polémica. Y ahora, se sacan chispas entre sí.

En su última conferencia de prensa, horas antes de ser despedido, Ferrari había asegurado que el plantel canalla no estaba preparado para la doble competencia. Y en entrevistas anteriores, había hablado de la cantidad de lesionados que "heredaron". El que le respondió fue el preparador físico de Edgardo.

"No me duele porque no considero que sea alguien validado para juzgarme", arrancó Bruno Militano en Zapping Sport. "Dirigió seis partidos y no dirigió ninguno. Fue una experiencia muy corta como para valorar mi trabajo. No compartió con nosotros, no sabe lo que hicimos y no hicimos", agregó.

Según Militano, "hay mucha subjetividad en la manera en que lo trató de manejar. Para mí, cuando dijo lo de los lesionados, intentó atajarse por si le iba mal, tener una excusa de donde agarrarse".





Militano cree que el cuerpo técnico de Ferrari fue responsable de las lesiones.



Para el profesor, Central no fue menos que los demás físicamente. "Tengo datos objetivos de GPS de cómo rendimos en relación a otros rivales, y siempre hemos estado a la altura o mejor que el rival, salvo algún partido. En los últimos 20 minutos contra Newell's, con River, con Aldosivi, Huracán, con Lanús, terminamos siemopre bien. No fue un problema".



Militano sí cree que el cuerpo técnico de Ferrari pudo haber empeorado las cosas. "En dos o tres días previos a un partido, que modifiques las cargas, cambia un montón. Nosotros hemos tenido un número de lesiones superior al promedio, pero después de esta pretemporada atípica, de dos semanas y media y empezamos a competir, si hacés un relevamiento de los planteles, todos tienen lesionados por encima de lo habitual".

"Este cuerpo técnico (N.de la R.: el de Ferrari) estuvo 20 días y tuvo siete lesionados. Y no tiene que ver con lo anterior. Sólo Caruzzo y Parot quedaron de nuestro ciclo. Uno tiene que saber quién lo dice y por qué lo dice", remató.