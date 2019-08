Gonzalo Bettini es el lateral derecho titular de Huracán, el próximo rival de Newell's en la fecha 5 de la Superliga. Y el ex defensor de Rosario Central hizo un Zapping Sport un análisis del funcionamiento de la escuadra de Frank Kudelka, a la que enfrentará el domingo desde las 13.15 en el Coloso.

"Newell's se reforzó bastante bien, comparado con otros mercados. Siempre jugar allá es complicado, los equipos se hacen fuertes de locales y a nosotros nos está pasando también. Debemos tratar de sacar las ventajas que podamos", señaló en Radio 2.

Bettini destacó que "con Vélez se agrupaban bien atrás y trataban de sostener las líneas. Pero cuando Vélez rompió con salidas o pases pudo encontrar un poco más los espacios".

El entrenador del Globo es Juan Pablo Vojvoda, un ex Newell's. Bettini lo elogió: "Lo veo un técnico audaz, con ideas claras, sabiendo a qué quiere que el equipo juegue. Es un DT muy correcto, respetuoso con el laburo nuestro y siempre que tengas un ida y vuelta respetuosa, todos nos brindaremos al máximo".

Bettini viene de jugar en Central. Y habló del conflicto económico en el Canalla.



Acerca del andar del equipo de Parque Patricios, que sumó cinco puntos producto de un triunfo y dos empates, Bettini admitió que todavía "somos un equipo que está en proceso de formación como tal".

La institución quemera viene atravesando una difícil situación económica desde el semestre pasado. Al respecto,dijo Bettini: "Yo recién llego al club, pero es algo normal en el fútbol argentino. No sé qué tan mal está comparado con otros clubes; creo que está como la mayoría de los equipos, salvo algunos pocos que deben estar peor".

Y cerró con un mensaje de apoyo a sus ex compañeros de Rosario Central, que la semana pasada no concentraron por un atraso salarial: "Al jugador le deben brindar todas las comodidades para hacer en la cancha lo que debe hacer y juzgarlo por eso. A mis compañeros que dejé les deseo lo mejor, he tenido una relación espectacular y he dejado muchos amigos".