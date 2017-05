El cambio que hará Montero para enfrentar a San Lorenzo

El director técnico canalla, Paolo Montero, tiene definido el equipo que enfrentará este domingo a las 18.15 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. El volante Mauricio Martínez ingresará en lugar de Leonel Rivas.

El entrenador tenía una sola duda en el mediocampo para el partido ante el Ciclón, si poner a Martínez o a Maximiliano Lovera. El ex Unión jugaría por el carril derecho de la cancha y Washington Camacho se desplazaría hacia el centro, sector en el que se desempeñó Rivas ante Aldosivi de Mar del Plata.

Si bien no está confirmada la variante, el DT uruguayo puso al ex Unión en el once inicial en el entrenamiento llevado a cabo el viernes en Arroyo Seco. El equipo sería: Diego Rodríguez; Víctor Salazar, José Leguizamón, Javier Pinola, Paulo Ferrari; Damián Musto; Mauricio Martínez, Washignton Camacho, Federico Carrizo; Teófilo Gutiérrez y Germán Herrera.

Cabe recordar que tanto Camacho como Herrera acumulan cuatro tarjetas amarilla. En caso de recibir una ante San Lorenzo se perderán el clásico. Para dicho encuentro estará disponible Marco Ruben, quien cumplirá este fin de semana la última fecha de sanción por la roja vista ante Gimnasia de La Plata.