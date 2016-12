El canallita que cambia todos sus juguetes por la vuelta de Pinola

“Papá Noel, no quiero juguetes. Te los cambio a todos pero que Pinola vuelva a jugar en Central”, escribió Ciro, un chico de apenas 6 años, en la carta que le dejó en su arbolito de Navidad. La anécdota fue publicada por el sitio oficial canalla y el papá del nene contó cómo llegó su hijo a pedir ese deseo tan especial para estas fiestas.

Lucas, papá del pequeño Ciro, describió: "Viajamos a Córdoba con Ciro, con toda ilusión como todos los canallas. Cuando terminó el partido y nos fuimos, me escuchó quejarme de los defensores y nunca me dijo nada. Pasaron unos días y cuando le fuimos a escribir la carta a Papa Noel, él me dijo que no quería ningún juguete pero que vuelva a jugar Pinola para salir campeón".

Lucas se mostró emocionado con el inocente y especial pedido de su hijo: “Yo estoy enfermo por Central desde que tenía la misma edad que Ciro y cuando me comentó lo que quería para Navidad, como padre y como canalla lo miré y le di un abrazo que hasta ahora fue el más grande de todos los abrazos y nos quedamos quietos, entendiendo todo sin hablarnos, fue muy fuerte”, confesó.

Ciro y su papá Lucas.

Desde el sitio oficial de Central prometieron que “esta historia continuará” y es muy probable que Ciro tenga la oportunidad de conocer a Javier Pinola muy pronto.