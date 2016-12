El cuatro que quiere Osella desea irse de su club actual

Newell's ya tiene técnico confirmado para 2017. Si bien por los resultados era ilógico poner en jaque la continuidad de Diego Osella, una serie de contrapuntos y desencuentros con la dirigencia habían sembrado dudas, que la firma del nuevo contrato terminaron por disipar.



Y ahora, con la pretemporada a iniciarse el próximo 4 de enero y el viaje a Mar del Plata previsto para el 8, Eduardo Bermúdez y compañía trabajarán contra reloj para poder cumplirle al DT el pedido expreso que realizó: que los dos refuerzos lleguen antes de que la delegación emprenda el viaje a la Feliz.



En ese sentido, Osella ya había comentado que los dos puestos que desea mejorar son el de marcador lateral derecho y medicampista central, ya que allí perderá a dos baluartes: el peruano Luis Advíncula, a quien se le vence el préstamo y regresará a Bursaspor, y Diego Mateo, recientemente retirado.



Y el nombre que el conductor del equipo apuntó ya están anotados en la carpeta de la dirigencia: para el puesto de 4, el que desea el técnico es Renzo Saravia, quien según su representante no está cómodo en Belgrano y desea marcharse para poder tener continuidad.



"Veo complicado que Renzo se quede en Belgrano en esta situación de no jugar. Newell's preguntó por él, pero también he hablado con equipos de Brasil, Uruguay y México. Acá no hubo nada formal", dijo en declaraciones radiales a FM Mitre Rosario el manager Mario Rodríguez.



El representante comentó: "No quiero que se quede en Belgrano. Quiero que pueda jugar en otro club. Está claro que Madelón no lo va a poner, porque quiere que los laterales no se proyecten. Y es difícil hablar con la gente de Belgrano, porque es difícil hablar con gente que no sabe de fútbol".