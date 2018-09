El equipo argentino que se perfila para el amistoso con Guatemala

El plantel de la Selección Argentina trabaja en el predio de Los Ángeles Galaxy de cara al partido del próximo sábado a las 00.00 ante Guatemala. Y su entrenador, Lionel Scaloni, continúa en la búsqueda del equipo con el que saldrá a escena.



En el último entrenamiento, hizo tres cambios en relación a la formación que había probado un día antes: Renzo Saravia, Alan Franco y Rodrigo Battaglia ingresaron en lugar de Fabricio Bustos, Germán Pezzella y Leandro Paredes.



Con estas modificaciones, el probable once es: Gerónimo Rulli; Renzo Saravia, Alan Franco, Ramiro Funes Mori, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Rodrigo Battaglia, Exequiel Palacios; Cristian Pavón, Giovanni Simeone, Gonzalo Martínez.



Por otro lado, Scaloni también definió que el capitán del plantel será Nicolás Tagliafico, tras la decisión de Lionel Messi de no formar parte de esta convocatoria.



El martes a las 21 el conjunto albiceleste enfrentará a Colombia en New Jersey.