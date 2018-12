El ex Newell's que se afilió al PJ y se anota para ser candidato

El delantero de Atlético Tucumán y ex Newell's, Luis Pulga Rodríguez, se afilió al Partido Justicialista y suena como posible candidato a diputado para las elecciones del año que viene.

El hermano y representante del futbolista, Walter Rodríguez, había anticipado que la Pulga tenía tomada la decisión y no descartó una postulación como legislador en esa provincia.

En Tucumán se espera una interna muy peleada entre el ex gobernador José Alperovich y la actual dupla Manzur-Jaldo.

Los hermanos Rodríguez estuvieron el pasado lunes 17 de diciembre en la casa del vicegobernador de la provincia Osvaldo Jaldo.

Partido Justicialista | Con Juan Manzur al frente del peronismo tucumano estamos consolidando las bases del espacio político más fuerte de la provincia desde la participación y la unión. Es un orgullo sumar hoy la afiliación de Luis Miguel “Pulguita” Rodríguez al PJ. pic.twitter.com/xqchOuE2yy — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) 26 de diciembre de 2018

"Hoy por hoy tomé la decisión de afiliarme al partido porque es el lugar donde veo que puedo ayudar. No puedo decir hoy que soy peronista de alma. Me afilié para sentir y saber que si tengo que criticar o avalar algo, lo hago del lado de adentro, no de afuera", dijo la Pulga.

Sobre una posible candidatura opinó: "Vamos a ver desde qué lugar puedo seguir ayudando porque desde donde estoy a veces no se puede colaborar. Si tomo la decisión de hacer algo ojalá que sea la mejor y que pueda llegar a lo que apunto: trabajar por la gente que más necesita".

Según señaló La Gaceta, la fórmula Manzur-Jaldo lo ayudó a dar el paso de afiliarse al partido: "No estaba con nadie, ahora tuve varias reuniones con Jaldo y estamos conversando y viendo cual va a ser la mejor decisión".