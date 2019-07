Gerardo Romano dijo que el programa Pasapalabra (El Tres) es “pelotudo” y que preferiría ver en ese horario otro tipo de contenidos. La productora de la emisión no le dejó pasar semejante opinión y recordó cuando el propio Romano quiso participar del programa que conduce Iván de Pineda.

El actor estuvo en Intratables (América) a propósito de la tercera temporada de El marginal, en la que continúa en el rol de Gerardo Antín, director del penal San Onofre. Fue entonces que se refirió a los programas de entretenimiento de la noche.

En primer lugar expresó que no le gustan los gavilanes, apuntando indirectamente hacia el conductor de ShowMatch, Marcelo Tinelli, apodado “el cuervo”, por su fanatismo hacia San Lorenzo. Y luego estalló contra Pasapalabra.

“No me gustan los entretenedores porque mientras un país se debate en la situación caótica en la que estamos el canal más importante del oligopolio mediático pasa un programa pelotudo que se llama Pasapalabra. En cuando alguien no sabe que contestar dice «pasapalabra» como si tuviera cinco años, me gustaría que hubiera un debate político en esa hora”, disparó Romano.

Y la productora del programa lo destrozó en Twitter: “Gerardo Romano pidió $8.000 para venir a Pasapalabra. Se le dijo que no. Somos selectivos con el presupuesto del programa. Lamento enormemente que se comporte como un nene que no recibió lo que quería en navidad. Si algo no somos es pelotudos… como para pagarle a él“.