El homenaje de Los Pumas a los marinos del ARA San Juan

En la previa al duelo con Irlanda, Los Pumas realizaron un homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, cuyo destino se desconoce desde el miércoles de la semana pasada.

Agustín Creevy, capitán de la selección nacional, sostuvo una camiseta argentina con el número 44, en referencia a los tripulantes atrapados.

Además, la voz del estadio hizo una mención de solidaridad con los familiares de los marinos:

#IREvARG A whole stadium hoping for the best for the #44 of #ARASanJuan: “In this time our thoughts are with the families and friends of the 44 crew members of the Submarine San Juan missing in the South Atlantic sea”. @CarlosSERSALE pic.twitter.com/hJYO8L5aui