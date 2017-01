El otro clásico: Argentino derrotó a Central Córdoba en la costa

La reedición del clásico chico de Rosario no ocurría desde el 26 de abril de 2005, por la 16ª fecha del Torneo Clausura 2005, de la Primera B Metropolitana, en un encuentro en el que Argentino se impuso en su cancha, por 2 a 1.

En el equipo ganador anotaron en la tanda de penales Gustavo Salgado, Emanuel Andrada, Esteban May, Alejo Vechiarello, el arquero Lucas Rodriguez y Leandro Córdoba.

Después de once años, el Salaíto se quedó con el tradicional duelo del ascenso rosarino, y disputará la final del torneo el domingo a partir de las 17.00 frente al Banfield local, que el jueves había doblegado a Santa Clara por 3-1.

