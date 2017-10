El saldo de la fecha: un fútbol de bajas calorías

Repartidas la cara y ceca del triunfo y de la derrota, y la inconfundible languidez de ciertos empates, la quinta fecha de la Superliga dio negativo en todos los indicadores: calidad de los partidos, cantidad de goles y de figuras sobresalientes.



Desde el punto de vista pragmático, eso sí, el domingo resultó fecundo para Boca, que gracias a su triunfo de 1-0 a expensas de Chacarita y del empate de River en Victoria, se ha disparado en la punta y sacado una luz de cuatro puntos.



Con puntaje ideal, cinco festejos de cinco, 13 goles a favor y uno en contra, Boca llegó al receso de dos semanas forzado por las Eliminatorias del Mundial de Rusia, por delante de su primo de Núñez y del admirable Unión de Santa Fe.



Ayer, en la Bombonera, no hubo ni baile, ni show, ni goleada, en todo caso los dos equipos se llevaron lo que habían ido a buscar: Boca los tres puntos y Chacarita cero puntos, pero pocos goles en su arco.



Es cierto que la temprana, insólita expulsión de Edwin Cardona, condicionó el nivel del equipo de Guillermo Barros Schelotto, pero en todo caso no resultó menos cierto que cuando también Chacarita sufrió la misma vara disciplinaria el partido persistió en una meseta tediosa, con uno que no entraba y el otro que no salía.



El gran gol de Cristian Pavón tras una deliciosa asistencia de Darío Bendetto fue al cabo lo único relevante que pasó en la Bombonera, aunque el Mellizo declaró irse a casa “muy contento” y su tendencia al alza anímica debe de haberse consolidado cuando River penó contra Tigre y tuvo que conformarse con una igualdad insulsa.



Del estadio José Dellagiovana, donde se perdió la cuenta de los pases mal servidos, nadie se fue contento: ni Enzo Pérez (“estoy caliente”), que en la última jugada estuvo a poco de convertir el gol que hubiera quebrado la parda, ni Ricardo Caruso Lombardi, ni una concurrencia que además de copiosa soportó lloviznas y chaparrones con el estoicismo de todo futbolero de ley.



Los de Avellaneda



Por fin, Independiente, por fin: el team de Ariel Holan volvió a malograr muchas oportunidades, pero con la que acertó el correntino Maximiliano Meza en el segundo tiempo dio cuenta de los irregulares juveniles de Vélez.



De ese modo la mitad roja de Avellaneda cortó una serie desafortunada, en tanto la otra mitad venía de pasar un sábado de pesadilla: si el empate 0-0 tenía sabor a nada qué decir de la frenética arremetida de Argentinos Juniors, que con un gol del entrerriano Mauro Quiroga y otro del veterano Leonardo Pisculichi se llevó el premio mayor sobre el final del partido.



Argentinos consumó su primer éxito desde que volvió a Primera y Racing se fue con el bolso lleno de preguntas y problemas.



Otra vez Licha López incendió la casa con una frase lapidaria (“no estuvimos a la altura”) y Diego Cocca le mandó un centro por elevación: “No es el momento de decir las cosas para afuera”. ¿Habrá más noticias para ese boletín?



El resto



Madelón y Unión riman con campañón: el equipo que inspira Leonardo Carol dio fácil cuenta de Olimpo y con una buena defensa, esfuerzos debidamente repartidos y dos delanteros competentes (Franco Soldano y Lucas Gamba) ya se ha metido en el pelotón de arriba y advierte que desalojarlo no será sencillo.



En esa misma sintonía es justo reponer a Talleres de Córdoba, que gracias a a un gol del uruguayo Junior Arias frenó al meritorio Patronato que en un par de semanas recibirá a Boca en Paraná.



Nada más que 18 goles de han convertido hasta aquí y el dato se vuelve más odioso en particular para San Lorenzo y Gimnasia, los dos jugaron en su cancha y ninguno de los dos ganó, puesto que el Ciclón empató con Colón y el Lobo perdió con Lanús.



En el Nuevo Gasómetro destacaron los largos brazos del arquero ecuatoriano Alexander Domínguez y en el Bosque el botín diestro de Pepe Sand, que al parecer se proponer alcanzar la marca de cuatro torneos argentinos como máximo goleador.



Goles, de repente y por triplicado anotó Estudiantes de la mano del debutante Lucas Bernardi, que para celebrar en Temperley dispuso un equipo con seis honorables veteranos de entre 34 y 38 años: Mariano Andújar, el Chavo Desábato, Israel Damonte, el Chapu Braña, la Gata Fernández y Pablo Lugüercio.



También celebró San Martín de San Juan, en su estadio Ingeniero Hilario Sánchez, bastante por el mérito de sobreponerse a una desventaja y buscar la remontada con determinación y bastante asimismo por un Rosario Central que es una cosa en la Copa Argentina y otra en la Superliga: en un ratito se autodestruyó, dos se hicieron expulsar y todos miraron cómo los adversarios cabeceaban al gol.



La quinta fecha deparó dos olvidables 0-0, aunque el de Florencio Varela entre Defensa y Justicia y Huracán fue mucho más entretenido que el de Tucumán entre Atlético y Belgrano de Córdoba.



Dirigido por el joven Manuel Fernández, entrenador interino de 33 años, Defensa dominó por completo a Huracán pero tropezó con unas de esas jornadas en las que Marcos Díaz se siente una mezcla de Manuel Neuer y el Pato Fillol. Gustavo Alfaro, el DT de Huracán, quedó contrariado y no lo ocultó: “retrocedimos mucho”.