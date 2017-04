El único equipo argentino de AFA que dirigió Sampaoli es rosarino

Jorge Sampaoli está en boca de todos los medios deportivos del país y el mundo. Claro que no desde ahora, ya que saltó a la fama con los títulos logrados por su U de Chile y la selección trasandina, a la que le dio su primera Copa América de la historia. Pero hoy más que nunca por su chance de ser el DT que reemplace a Edgardo Bauza. Y en nuestra ciudad hay un equipo que puede presumir de ser el único conjunto de AFA en cuyo banco de suplentes se sentó el Zurdo alguna vez: Argentino de Rosario.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo