En Barcelona diseñan la era “post Messi”: ¿viene a Newell's?

El presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu, se refirió al desafío que enfrenta la institución para la etapa "post-Messi" que podría darse en 2021 o incluso antes. La propia Pulga manifestó su deseo de jugar en Newell's antes de retirarse, “al menos seis meses”.

El mandatario reconoció que "ya lo estamos pensando” y por eso Barcelona contrató muchos juveniles que son promesa: Eric De Jong de 20 años; Jean-Claire Todibo de 19; el brasileño Emerson de Souza, 20, o el del senegalés Moussa Wagué (20), entre otros.

Bartomeu declaró al diario francés Le Figaro que piensa (o desea) que la salida de Messi “es un futuro aún muy lejano”. “Es un jugador joven, tiene 31 años, su rendimiento es muy bueno, juega aún mejor ¡no sé cómo lo hace! Tiene un contrato por dos temporadas, pero creo que va a extender su carrera más allá de 2021", afirmó.

Lo cierto es que el rosarino tiene una cláusula en el contrato que le permite quedar libre en 2020. No está claro el año pero sí que Messi dejará Barcelona algún día y su siguiente destino podría ser Newell's. Otra alternativa posible, según publicó Infobae, es jugar unos meses en Qatar, como promoción para el Mundial de ese país, en diciembre de 2022.

"Messi se reinventa en cada temporada y está jugando a gran nivel. Él es muy inteligente y maneja muy bien los tiempos y es él quien nos dirá cuándo quiera renovar. Falta mucho porque tiene contrato por dos temporadas y media más", insistió Bartomeu, en otra entrevista de esta semana con la Cadena Cope.

"Hay que ir pensando en jóvenes talentos –advirtió Bartomeu en una de las entrevistas que le realizaron esta semana y que citó Infobae- porque Messi es irreemplazable. Es imposible. Detrás de Messi, no hay nadie. Ni en el Barcelona ni en ningún otro lugar. El entrenador del día tendrá que pensar en cómo jugará el equipo pero la idea del fútbol del Barcelona seguirá siendo la misma: la posesión del balón, la recuperación, a veces con 4-3-3 y en 4-4-2. Hay tres escuelas de fútbol particularmente interesantes: la brasileña, la holandesa y la francesa. Los grandes talentos salen de estos tres países".

En Rosario nunca cesan las versiones de un posible arribo del (¿ex?) capitán de la selección argentina, incluso de la construcción una mansión en un barrio privado para prepararse para vivir allí.

El departamento de marketing de Newell's, a cargo de Martín Giusepponi, a su vez coordinador de la fundación del jugador, preparó un emotivo video de 1 minuto y 44 segundos que dice "Lio quiere venir. Trabajemos todos juntos para que llegue" y aparece Messi diciendo "Mi sueño de chiquito era jugar en Newell's. Mi familia me hizo hincha de este club y yo iba a la cancha con mi viejo, mis hermanos, mis amigos. En la tribuna, oía a la gente y soñaba con jugar en el Coloso. Las circunstancias de la vida me llevaron para otro lado. Pero es algo que me debo. Me quedó esa espinita de jugar en Newell's".

En 2013, Messi le dijo a ESPN: "No sé cuánto tiempo puede pasar, pero volveré, porque es lo que quiero. Quiero ponerme la camiseta de NOB en Primera porque nunca lo hice. Y quiero jugar en el fútbol argentino por lo que eso significa".

“Me gustaría poder vivir eso por seis meses, o aunque sea algunos partidos, pero no sé. Uno nunca sabe lo que va a pasar", fue otra de sus respuestas que dejan abierta la puerta para el sueño del pueblo rojinegro.