En Central, llegó el tiempo de Barbieri

El entrenador de Rosario Central , Edgardo Bauza, deberá retocar sí o sí su formación para visitar el próximo domingo a las 13.15 a Gimnasia de La Plata, por la fecha 6 del torneo de primera división. Es que se confirmó el desgarro en el aductor de Oscar Cabezas, quien estará tres semanas afuera del equipo.



Tal como sucedió en el propio tropiezo ante Defensa y Justicia, quien seguramente ingresará a la alineación inicial es Miguel Barbieri, defensor surgido de Defensores de Belgrano que llegó procedente de Racing como uno de los refuerzos para este torneo.



Barbieri, de 24 años (llegó a préstamo sin cargo por un año con opción de renovación de la cesión por seis meses más, eso sí con cargo, y otra de compra del 50% del pase en un millón y medio de dólares), tuvo sus primeros minutos ante el Halcón y será titular por primera vez.

"En Defensores jugué siempre de 6 y en Racing lo hice de central derecho. No tengo una preferencia por los dos", declaró en su arribo quien se parará junto a Matías Caruzzo, esta vez como segundo marcador central.



Este podría no ser el único cambio, ya que Bauza no quedó para nada conforme con lo hecho este lunes. Y no habría que descartar algún retoque en el sector de las bandas del mediocampo: Carrizo y Camacho, de flojo nivel, son candidatos a salir.