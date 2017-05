En La Boca festejó River y el torneo está que arde

Además de la derrota, Boca vuelve a perder a Ricardo Centurión, una de sus máximas figuras, que se desgarró y estará otra vez inactivo entre dos y tres semanas, por lo que no jugará la próxima fecha ante Newell's.

