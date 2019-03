En Rosario Central, Paulo Ferrari sufre mal de ausencias para enfrentar a Godoy Cruz

Rosario Central tiene el foco puesto en la Superliga para engrosar su promedio. Pero el esfuerzo físico que significó el empate ante Gremio, por Copa Libertadores, dejó un tendal de ausentes para el encuentro de este sábado a las 17.10 ante Godoy Cruz en Mendoza.

Es que a Matías Caruzzo y Alfonso Parot, que aún no se recuperan de sus respectivas lesiones, se le suman Gonzalo Bettini, Jonás Aguirre y Fernando Zampedri, que acabaron doloridos ante los brasileños y tendrán descanso.

Pero además, Miguel Barbieri y Leonardo Gil no figuran entre los concentrados y no viajarán a Mendoza ya que culminaron fatigados, por lo que serán en total 7 los jugadores que el Loncho no tendrá a disposición.

En diálogo con el periodista Daniel Amoroso (De 12 a 14, El Tres), Ferrari expresó preocupación por el poco tiempo de recuperación de los jugadores. "Jugar a menos de 72 horas todos sabemos que es muy difícil después de una seguidilla tan importante", subrayó.

"Los que entren queremos que estén al cien. Vamos a buscar el partido", enfatizó.

El Loncho, preocupado por las ausencias. (Sitio oficial)



Con todo esto, Facundo Rizzi y Facundo Almada ingresarían a la defensa por Bettini y Barbieri; en el mediocampo, Néstor Ortigoza y Washington Camacho por Gil y Aguirre. Y arriba, Germán Herrera entraría por Zampedri.

Los once podrían ser: Jeremías Ledesma; Molina, Facundo Almada, Óscar Cabezas, Facundo Rizzi; Agustín Allione, Néstor Ortigoza, Fabián Rinaudo, Washington Camacho; Claudio Riaño y Germán Herrera.

Además, viajan Ayala, Luciano Recalde, Rodrigo González, Emmanuel Ojeda, Joaquín Pereyra, Matías Palavecino, Diego Becker, Duván Vergara y Maximiliano Lovera.