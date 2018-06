España busca encaminar la clasificación ante Irán

España se medirá ante Irán, sorprendente líder del grupo, en busca de tres puntos vitales para conseguir la clasificación. El partido se juega en Kazán, a las 15 hora argentina.

Las críticas y el debate en torno a la idoneidad o no del arquero español David de Gea marcaron los días previos al encuentro contra Irán, por los tres goles que recibió en el empate contra Portugal.

En las últimas horas, todo el equipo español se ha encargado de arropar al arquero español y mandar mensajes de confianza antes de este partido inédito entre ambas selecciones.

Irán es líder de la zona después de vencer 1-0 a Marruecos

"De España me preocupan los 23 jugadores. No quiero hablar de Isco, Iniesta, Asensio, puedo dar los nombres de todos. Nosotros no tenemos los súper nombres pero juntos podemos hacer súper cosas", dijo el DT de los iraníes, Carlos Queiroz, el martes en una rueda de prensa en el Kazán Arena.