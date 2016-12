Este lunes harán socio al bebé leproso del tierno video

No fue muy difícil encontrarlo, así como hace algunos días fue muy fácil ubicar al papá del niño que lloraba por el retiro de Diego Mateo .

Desde ayer se viralizó un video en el que un bebé aplaude y festeja al observar por la ventana de un edificio los festejos en el Coloso Marcelo Bielsa. Un grupo de leprosos organizó una movida para identificar a la familia del chiquito para regalarle una camiseta y darle su carné de socio. Finalmente dieron con ellos -lo que no resultó muy difícil- y anunciaron que este lunes el pequeño pasará a engrosar la lista de socios rojinegros.

