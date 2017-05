Estudiantes venció a Gimnasia y lo dejó sin técnico

En el historial general, el "Pincha" prolongó a doce encuentros su diferencia a favor, con un parcial de 57 éxitos, 57 empates y 45 derrotas en 158 enfrentamientos. No pierde con Gimnasia desde el Clausura 2010 cuando el "Lobo" se impuso 3-1 en el Bosque.

