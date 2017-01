Federer volvió, ganó y contó la insólita forma en que se lesionó

Por último, le preguntaron si creía tener chances de volver a ganar un Grand Slam, el N°18 de su carrera, el objetivo que busca desde 2012, año en el que se coronó en Wimbledon. "No sé. Muchos lo dudan, especialmente en la prensa, pero es lógico que después de estos años me gustaría ganar otro, o tres o cuatro (risas). Hay que ver, hay grandes jugadores en el circuito".

Federer no jugaba la Copa Hopman desde 2002, cuando la ganó junto a Mirka Vavrinec, su actual mujer. "Si, definitivamente es muy especial volver. Gracias a todos por la calurosa bienvenida después de 15 años", dijo el suizo. Y agregó: "Ojalá podamos salir campeones porque Belinda (Bencic, su compañera de equipo) nunca la ganó. Me gusta mucho jugar el dobles mixto".

A los 35 años, y con 17 títulos de Grand Slam en sus vitrinas, el suizo no quiso retirarse lesionado. “Me lastimé la rodilla bañando a mis hijos y no quise que ese fuera mi final en el tenis”, dijo Roger con su habitual serenidad y una sonrisa en los labios.

