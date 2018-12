Ferando Gamboa está en Rosario y su nombre empieza a ganar fuerza en Newell's

Nadie duda que Fernando Gamboa es uno de los ídolos de Newell's Old Boys. Con su clase, el Negro hizo un gran aporte a aquellos grandes equipos de Bielsa y luego tuvo la chance de dirigir al primer equipo en 2008. Hoy, once años después, su nombre vuelve a sonar por los pasillos del Parque.



Es que la Lepra está buscando técnico y su perfil le cierra perfecto a dirigentes e hinchas: experiencia, conocimiento del club y equipos que buscan ser protagonistas siempre y en cualquier cancha. Claro, no será sencillo contratarlo porque hoy tiene trabajo.



Gamboa es actualmente el DT de Nacional de Paraguay, equipo que está clasificado a la Copa Libertadores, y allí lo valoran y pretenden contarlo en 2019. Pero también saben los dirigentes de Newell's que un llamado del club de sus amores puede torcerlo todo.





Domínguez aún no contesta; Cocca ya dijo que no.





Con Diego Cocca fuera de carrera por sus altas pretensiones, Eduardo Domínguez que demora en contestar (su representante, Juan Berros, está en el exterior) y las dudas que genera el nombre de Pablo Lavallén, incluso se habló esta semana de alguna chance para el interino Héctor Bidoglio.



Pero varios dirigentes sueñan con Gamboa y, aprovechando que está en la ciudad, harán el intento. Es más: trascendió que Ricardo Lunari y Sergio Stacchiotti podrían acompañarlo en caso de que el Negro se embale y se embarque en una nueva aventura rojinegra. El tiempo apremia y puede haber novedades pronto.